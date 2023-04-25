Росія вчора змінила тактику повітряних атак і з авіації, і з безпілотників

Спершу вони запускають авіацію і БпЛА для розвідки протиповітряної оборони, а потім – ту, що має завдати удару.

Росія змінила тактику повітряних атак. Раніше окупанти чинили авіадуари з використанням одного-двох літаків, що летіли окремо, а вчора вперше запустили два літаки, які мали виявити ППО, а третій – для удару.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник обʼєднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Він зазначив, що також учора окупанти змінили тактику використання ударних безпілотників.

"За вчорашній день, можливо, це було повʼязано з тим, що була чудова погода, ворог застосував вдвічі більше розвідувальних дронів на Донецькому напрямку. Також вчора вперше була інша тактика застосування дронів-камікадзе", – сказав він.

Учора вдень росіяни спершу застосували "шахеди", які вдало збили захисники, але після них зʼявилися інші ударні безпілотники – "ланцети". Така тактика також покликана виявити точки протиповітряної оборони і потім завдати удару "ланцетами".

Крім того, Росія знову нарощує артилерійську могутність і обстрілює позиції захисників фактично так само, як було в лютому. Протягом двох днів окупанти майже по 500 разів атакували артилерійськими системами.

У районі Марʼїнки росіяни провели 22 спроби штурмів. Вони не полишають надії захопити це місто, аби блокувати Авдіївку.

Нагадаємо, в березні в Повітряних силах говорили, що росіяни стали активніше бити керованими авіабомбами. Для протистояння ворожим атакам Україна потребує далекобійних систем протиповітряної оборони і багатоцільових літаків, наприклад, F-16.