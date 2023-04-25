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​Повідомлено про підозру мешканцю Чернігова, який вимагав хабар за службу в добровольчому формуванні

За грооші він обіцяв вплинути на командира підрозділу, щоб він прийняв "правильне" рішення.

​Повідомлено про підозру мешканцю Чернігова, який вимагав хабар за службу в добровольчому формуванні
Фото: gp.gov.ua

Повідомлено про підозру мешканцю Чернігова – члену одного з добровольчих формувань територіальної громади. Йому інкримінують зловживання впливом, поєднане з вимаганням хабаяря.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у березні 2023 року до підозрюваного звернувся доброволець, який хотів служити у лавах формування. Під час спілкування той заявив, що вступ до підрозділу не буде безкоштовним і почав вимагати у нього гроші.

За хабар підозрюваний обіцяв вплинути на командира підрозділу, щоб він прийняв "правильне" рішення. Пізніше чоловік знову зустрівся із потерпілим і передав йому вже укладений і підписаний командиром контракт добровольця.

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Підозрюваного затримали правоохоронці під час отримання коштів та передачі контракту та посвідчення.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, на Одещині підполковник вимагав у військового 100 тис. гривень за переведення в іншу частину.

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