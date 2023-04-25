​Повідомлено про підозру мешканцю Чернігова, який вимагав хабар за службу в добровольчому формуванні

Повідомлено про підозру мешканцю Чернігова – члену одного з добровольчих формувань територіальної громади. Йому інкримінують зловживання впливом, поєднане з вимаганням хабаяря.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, у березні 2023 року до підозрюваного звернувся доброволець, який хотів служити у лавах формування. Під час спілкування той заявив, що вступ до підрозділу не буде безкоштовним і почав вимагати у нього гроші.
За хабар підозрюваний обіцяв вплинути на командира підрозділу, щоб він прийняв "правильне" рішення. Пізніше чоловік знову зустрівся із потерпілим і передав йому вже укладений і підписаний командиром контракт добровольця.
Підозрюваного затримали правоохоронці під час отримання коштів та передачі контракту та посвідчення.
Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Нагадаємо, на Одещині підполковник вимагав у військового 100 тис. гривень за переведення в іншу частину.