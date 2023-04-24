Головне за день. Понеділок, 24 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, бої за Бахмут та Мар’їнку, понад 30 відбитих атак противника, ворожі обстріли, суперечка на Радбезі ООН. Яким запам’ятається 425-й день повномасштабної війни.

В Офісі президента розкритикували публікацію у західних ЗМІ інформації про нібито підготовку Україною ударів по Росії в річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого.

"Вчергове бачимо дивну медіасенсацію… «На річницю війни Україна планувала завдати удари по Москві всім, що в неї є, але партнери відмовили», – конспірологічно повідомляють поважні американські ЗМІ. Звісно, без деталей та без логіки. І тому одразу одне просте питання. А навіщо нам потрібно було б це робити? Щоб що? Яку задачу вирішила б така одноразова акція? Змінила хід війни? Змусила б росіян втікати? Скасувала б потребу у зброї?" – написав радник керівника ОП Михайло Подоляк у Twitter.

Подоляк наголосив, що подібні публікації формують суспільну думку, що Україна є імпульсивною країною, якій небезпечно надавати серйозну зброю.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – там відбито понад 30 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Ворог завдав шість ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 24 квітня – в нашій новині.

Окупанти з артилерії обстріляли Шахтарське в Донецькій області, загинули двоє мирних жителів, ще одну людину поранено.

За даними слідства, близько 9:00 окупаційні війська з артилерії обстріляли село Шахтарське Волноваського району.

"Снаряди окупантів поцілили у приватний сектор. На подвір’ї одного з будинків загинули двоє чоловіків. Крім того, зазнала осколкових поранень їхня сусідка. Жінку доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Росія може піти в наступ на декількох напрямках фронту із поліпшенням погодних умов.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" сказав координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Кірбі зазначив, що Штати посилюють безпекову допомогу нашій державі, щоби українська армія мала необхідні можливості для свого контрнаступу.

Кірбі додав, що США розвивають потужності, які надають Україні. Він також перелічив нинішні потреби Збройних Сил, серед яких - бронетехніка, артилерія, протиповітряна оборона і матеріально-технічне забезпечення.

Докладніше – в новині.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш обмінялися звинуваченнями під час засідання Радбезу ООН. Гутерреш сказав, що вторгнення Росії в Україну завдало "величезних страждань і спустошення країні та її народу" та закликав до термінових "ефективних дій у відповідь".

Генсек ООН додав, що світ стикається з історично високою напругою між великими державами.

У відповідь Лавров звинуватив США та їхніх західних союзників. Він сказав, що ООН "переживає глибоку кризу", і що США замінили міжнародне право "певним порядком, що ґрунтується на правилах" та "прийняли політику руйнування" архітектури ООН.

Антоніу Гутерреш також закликав до продовження дії зернової угоди, що дозволяє безпечний експорт українського зерна Чорним морем.

Нагадаємо, у квітні в Радбезі ООН почала головувати Росія. Президент України Володимир Зеленський з цього приводу заявив, що терористи повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де.

Збірна України з футболу продовжить виступи у кваліфікації Євро-2024, незважаючи на участь у цьому ж відборі збірної Білорусі, повідомив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

При цьому глава УАФ послався на лист Міністерства молоді та спорту України.

Нагадаємо, що, згідно з указом Мінмолодьспорту, українські спортсмени та команди не братимуть участь у змаганнях, у яких братимуть участь росіяни чи білоруси.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!