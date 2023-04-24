Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Шведський "Жираф" в українських степах
Шведський "Жираф" в українських степах
Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"
На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вдарила в суть Статуту ООН, – посол США в Організації

США нагадали про затримання американських громадян в РФ.

Росія вдарила в суть Статуту ООН, – посол США в Організації
Фото: EPA

Посол Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас-Грінфілд зазначила, що Росія “вдарила в саму суть Статуту ООН”.

Про це повідомляє CNN.

У своєму зверненні до журналістів перед засіданням Радбезу ООН Лінда Томас-Грінфілд сказала, що “неможливо ігнорувати гігантського слона в кімнаті: Росію”.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Вона звинуватила Росію у “свавільних затриманнях політичних активістів, журналістів та лідерів опозиції”, та у “неправомірному затриманні американських громадян”. Посол в ООН згадала ув'язнених американців Пола Велана та Евана Гершковича, і назвала їх “політичними пішаками”. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш обмінялися звинуваченнями під час засідання Радбезу ООН. Зокрема, Гутерреш сказав, що вторгнення Росії в Україну завдало "величезних страждань і спустошення країні та її народу" та закликав до термінових "ефективних дій у відповідь".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies