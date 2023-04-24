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ЄС хоче перетягнути на свій бік чотирьох ключових партнерів Росії та Китаю, - ЗМІ

Дипломати готують пропозиції для країн, аби ЄС покращив із ними свої стосунки.

ЄС хоче перетягнути на свій бік чотирьох ключових партнерів Росії та Китаю, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз обмірковує дипломатичні зусилля, щоби схилити на свій бік чотирьох ключових партнерів Росії та Китаю, повідомляє Euractiv із посиланням на документ дипломатичної служби блоку.

Йдеться про Бразилію, Чилі, Нігерію та Казахстан.

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"Ми знаходимося в конкурентному геополітичному середовищі: не лише битва наративів, а й битва пропозицій... Нам потрібно покращити нашу пропозицію та покращити наші стосунки з ними", — зазначено у документі.

Очікувалося, що міністри закордонних справ ЄС обговорять цей стратегічний документ під назвою "План дій ЄС щодо геополітичних наслідків вторгнення Росії в Україну для третіх країн" на своїй зустрічі у понеділок, 24 квітня, в Люксембурзі у контексті відповіді ЄС на війну Росії в Україні.

Вибір країн здається очевидним, оскільки кожна із них є потужним центром у своєму регіоні.

За словами високопоставленого дипломата ЄС, Бразилію та Чилі все частіше розглядають як бажані варіанти диверсифікації Європи у багатій на сировину Латинській Америці, яку зазвичай вважають регіоном, "найбільш відповідним нашим цінностям і цілям".

Нігерія є економічним центром Західної Африки, який, ймовірно, обжене Китай і стане другою за чисельністю населення державою у світі до 2100 року.

Казахстан після вторгнення Росії в Україну знову став впливовим гравцем у регіоні, посівши більш наполегливу позицію у відносинах із Москвою та впевненішу - у відносинах із Заходом. Країна також має великі запаси нафти і газу в Центральній Азії, які можуть допомогти диверсифікувати її від російських джерел енергії.

Договір щодо пропозицій з'явився в той час, коли через чотирнадцять місяців війни в Україні ЄС щосили намагається зберегти послідовну та постійну підтримку України, водночас уе більше намагаючись надати альтернативу російським та китайським наративам у Латинській Америці, Африці та Азії.

Поряд з потенційними торговельними угодами в документі в основному наголошується, що ЄС може запропонувати цим чотирьом державам у галузі енергетики, міграції, економічного розвитку чи координації у сфері безпеки.

Нагадаємо, президент Бразилії заявив, що не хоче обирати сторону в війні Росії проти України. Наразі держава не бере участь у застосуванні антиросійських санкцій і не допомагає Україні озброєнням.

Раніше повідомлялося, що російські компанії засипали своїх партнерів із Казахстану новими проханнями допомогти обійти західні санкції та імпортувати вкрай необхідні товари.

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