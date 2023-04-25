У Судані після захоплення лабораторії існує високий ризик біологічної небезпеки, − ВООЗ

У Судані існує “високий ризик біологічної небезпеки” після того, як одна зі сторін бойових дій захопила лабораторію.

Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Німа Саїд Абід, звертаючись до журналістів у Женеві по відеозв’язку, пише Reuters.

За його словами, унаслідок бойових дій загинуло щонайменше 459 людей, а 4072 отримали поранення.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що викликаний боротьбою за владу конфлікт у Судані може перерости в "катастрофічну пожежу", що охопить увесь регіон. Закордонні уряди пришвидшили евакуацію дипломатів та інших своїх громадян через зростання побоювання у посиленні боротьби.

Україна вже евакуювала з країни 87 громадян нашої країни.