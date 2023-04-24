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До Південного Судану прибуло 10 тисяч біженців з Судану

Судан натомість зараз приймає 800 тисяч південносуданських втікачів від тривалих конфліктів.

До Південного Судану прибуло 10 тисяч біженців з Судану
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

За останні дні близько 10 000 біженців прибули до Південного Судану з Судану, рятуючись від бойових дій.

Про це пише BBC з посиланням на посадовців округу Ренк Південного Судану.

Близько 6500 перетнули кордон у суботу та ще 3000 у неділю, а в понеділок прибуло ще більше, повідомив комісар округу Как Падієт.

Командувач армії в Ренку Дау Атурджонг сказав, що три чверті прибулих – вихідці з Південного Судану, а решта – громадяни Судану, Еритреї, Кенії, Уганди та Сомалі.

Судан приймає 800 тисяч південносуданських біженців, які втекли від тривалих конфліктів. Південний Судан отримав незалежність від свого північного сусіда в 2011 році.

“Допомогу новоприбулим надають місцева влада та місцеві жителі. Досі гуманітарні організації не втручалися”, − сказав Дау Атурджонг.

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Понад 2 мільйони людей також є внутрішньо переміщеними особами у Південному Судані, де громадянська війна з 2013 по 2018 роки призвела до загибелі приблизно 400 тисяч осіб.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України сформувало список українців, які хочуть залишити територію Судану. Зараз формуються логістичні маршрути.

Європейські країни та Китай прискорили евакуацію тисяч своїх громадян із суданської столиці Хартум. У понеділок в боях між армією та спецпризначенцями RSF виникло затишшя, тож країни вирішили використати можливість для вивезення своїх громадян.

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