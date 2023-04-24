Членство України посилить НАТО, - президент Литви

"Замість того, щоб повторювати заїжджені фрази про відчинені двері НАТО, нам потрібно знайти більш конкретні механізми для швидкої інтеграції України в простір НАТО після закінчення війни".

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що членство України в Альянсі посилить НАТО.

Про це повідомляє Delfi.

"Замість того, щоб повторювати заїжджені фрази про відчинені двері НАТО, нам потрібно знайти більш конкретні механізми для швидкої інтеграції України в простір НАТО після закінчення війни", - зазначив Науседа.

На його думку, також необхідно відмовитися від думок про те, що майбутнє членство України в НАТО є тягарем для Альянсу.

"Ви ж не думаєте, що Українська армія, яка пройшла хрещення на полі бою і має такий багатий досвід, як жодна інша армія європейської країни... Чи не стане це (членство України) посиленням НАТО. Моя відповідь - так. Це стало б посиленням НАТО", - додав президент Литви.

Нагадаємо, під час зустрічі з Волдоимиром Зеленським у Києві генсек НАТО Єнс Столтенберг, серез іншого, заявив, що Україна має знайти місце у євроатлантичній родині, і місце України по праву – в НАТО.

11 квітня Верховна Рада України звернулася до членів НАТО щодо прискорення вступу України в Альянс.