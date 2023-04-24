У Малі щонайменше 10 людей загинули і понад 60 поранені внаслідок атаки біля бази з найманціями "Вагнера"

Унаслідок декількох атак у Малі загинули щонайменше 10 осіб, а 61 була поранені. Терористи вчинили атаку поблизу аеропорту Севаре. Невідомі, ймовірно, джигадисти, вчинили атаку неподалік малійської військової бази біля аеропорту Севаре, повідомляють Euronews.

Відповідальності за атаку ніхто не взяв, втім джигадисти атакують у цьому районі протягом багатьох років.

Хоча база зазнавала нападів раніше, атака 23 квітня є найбільшою серед вчинених у цьому році. На базі зокрема перебувають бійці "груп Вагнера", найманці якої понад рік воюють на боці малійської хунти.

Крім того, гелікоптер збройних сил Малі розбився в житловому районі Бамако, внаслідок чого загинули троє членів екіпажу, а шестеро цивільних були поранені.

Протягом десятиліть у Малі триває боротьба з ісламістами, які контролюють території на заході країни. В Малі з 2013 розміщувалися військові Франції та миротворці ООН. У 2020 в країні відбулися два перевороти, внаслідок яких тимчасовим правителем став військовий Ассімі Гоїта.

Малі під керівництвом антизахідної хунти відмовилася від підтримки Франції на користь Росії і в 2021 році залучила її найманців так званої ПВК "Вагнера". До країни у 2022 з візитом літав російський міністр закордонних справ.

Після початку "співпраці" Малі і РФ ООН повідомляла про воєнні злочини малійських солдатів, вичнених разом із російськими найманцями, пише BBC.

Правозахисні групи задокументували повідомлення про тортури, страти та сексуальне насильство під час спільної операції проти повстанців-джигадистів під назвою Келетігі, яка розпочалася в грудні 2021 року. У 2022 році в таких операціях загинуло значно більше цивільних, ніж військових. У інцидентах за участі найманців було вбито щонайменше 700 мирних малійців. При цьому повідомлялося, що ефективність найманців у боротьбі з ісламістами невисока, натомість вони чинять злочини проти цивільних.