Країни прискорили евакуацію своїх громадян із Судану

Європейські країни та Китай прискорили евакуацію тисяч своїх громадян із суданської столиці Хартум. У понеділок в боях між армією та спецпризначенцями RSF виникло затишшя, тож країни вирішили використати можливість для вивезення своїх громадян, пише Reuters.

Боротьба за владу, що почалася 15 квітня, спровокувала гуманітарну кризу та призвела до загибелі щонайменше 420 осіб.

Обʼєктами нападів ставали і дипломати, а щонайменше пʼятеро гуманітарних працівників загинули. Аеропорт Хартума став одним із епіцентрів бойових дій. Однак на вихідних бойові дії вщухли, і США змогли евакуювати персонал посольства військовим гелікоптером. Втім щонайменше два конвої, які брали участь в евакуаціях, зазнали нападу: один із персоналом посольства Катару, другий – з громадянами Франції. Один французький громадянин отримав поранення.

Франція та Німеччина повідомили, що вивезли близько 700 осіб. Деякі країни організували евакуацію повітрям, деякі – через порт.

Заворушення в Судані почалися 15 квітня. Конфлікт зіткнув армійські підрозділи, підконтрольні керівнику армії генералу Аль-Бурхану, який очолює тимчасову суверенну раду Судану, та спецпризначенців RSF на чолі з генералом Хемедті, який є заступником голови ради Аль-Бурхана. Їхня боротьба за владу зірвала перехід до цивільного правління.

Спецпризначенці RSF почали боротьбу за контроль над урядовими обʼєктами, які контролювали військові внаслідок перевороту 2021 року. Того року суданські збройні сили під проводом генерала Аль-Бурхана взяли під контроль уряд. Військові затримали суданських посадовців, зокрема міністрів та премʼєр-міністра Абдаллу Гамдока. Гамдока згодом звільнили і він повернувся до влади. У ході переговорів збройним силам та цивільній владі вдалося досягти певних домовленостей, але періодично в країні спалахували протести з закликом стати на шлях демократії. Протести розганялися силовиками. Гамдок подав у відставку в січні 2022. RSF до перевороту контролювалися суданським урядом, відомо також, що вони повʼязані з російською ПВК "Вагнера".

Лідер RSF Мохамед Дагало зараз погрожує генералу Бурхану, а його бійці ведуть бої із регулярною армією за контроль над урядовими обʼєктами. У ході боїв, що розгорнулися в квітні, нападу зазнали посол ЄС та американський дипломатичний конвой, пошкоджено літак української компанії Sky Up.

19 квітня сторони досягли першої угоди про припинення вогню, але вона протривала декілька хвилин. Сторони звинуватили одна одну в порушенні угоди.

21 квітня спецпризначенці оголосили, що згодні на триденне припинення вогню.