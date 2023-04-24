США просять Південну Корею протидіяти збільшенню продажів чипів до Китаю у разі санкцій проти Micron, − ЗМІ

Micron Technology є одним з трьох домінуючих гравців на світовому ринку мікросхем пам'яті DRAM.

США попросили Південну Корею спонукати Samsung Electronics і SK Hynix протидіяти збільшенню продажів мікросхем до Китаю, якщо Пекін введе обмеження проти американської корпорації Micron Technology.

Про це пише Bloomberg з посиланням на Financial Times.

Китай розпочав перевірку безпеки Micron − одного з трьох домінуючих гравців на світовому ринку мікросхем пам'яті DRAM.

“США можуть шукати підтримки у Південної Кореї, аби гарантувати, що два найбільші у світі виробники DRAM не отримають вигоду за рахунок Micron. Чіпи пам'яті доволі взаємозамінні, тому клієнти Micron, ймовірно, можуть використовувати продукти Hynix або Samsung”, − зазначає видання.

Проте широка блокада мікросхем у Китаї може бути складною з погляду логістики або контрпродуктивною. Чіпи, які продаються в країні, використовуються у низці продуктів американських компаній, зокрема Apple та Dell Technologies. Їхній бізнес може постраждати, якщо Південна Корея припинить постачання чіпів.

За даними FT, ставки для Micron високі, оскільки материковий Китай та Гонконг забезпечили торік 25% її доходу у розмірі 30,8 млрд доларів.

У грудні США заборонили компаніям експортувати технології китайському виробнику мікрочипів Yangtze Memory Technologies − потенційному конкуренту Micron.

Окрім того, газета Chosun Ilbo повідомила, що Південна Корея і США обговорюють дозвіл корейським виробникам чипів модернізувати свої заводи в Китаї за умови, що обладнання пізніше не продадуть китайським компаніям.

Зазначимо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль готується вирушити сьогодні до Вашингтона з державним візитом.

Нагадаємо, Японія посилить контроль за експортом до Китаю передового обладнання для виробництва чипів, обмеження почнуть діяти у липні.