Японія посилить контроль за експортом до Китаю передового обладнання для виробництва чипів

Уряд Японії заявив у п’ятницю, 31 березня, що посилить контроль за експортом передового обладнання для виробництва мікросхем, щоб запобігти використанню технології у військових цілях, приєднавшись до зусиль під проводом США, спрямованих на те, щоб перешкодити Китаю розробляти високоякісні напівпровідники.

Про це повідомляє Kyodo News.

Це рішення, ймовірно, розлютить Пекін, хоча Токіо не виділив цю країну як головну ціль для обмежень.

Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Ясутосі Нісімура зазначив, це рішення приймається для того, щоб запобігти використанню японських технологій для військового використання.

Список включатиме системи літографії - технологія, що використовується для друку складних візерунків на напівпровідникових пластинах, яка є важливою для виробництва найсучасніших чипів, а також пристрої для очищення обладнання для виробництва напівпровідників.

При цьому японські фірми, такі як Tokyo Electron Ltd., великий виробник обладнання для виробництва мікросхем, можуть постраждати від нових правил.

Зазначається, що в жовтні минулого року Сполучені Штати запровадили широкий набір заходів експортного контролю за певними високоякісними чипами, які Пекін міг би використовувати для навчання систем штучного інтелекту та передових військових програм і програм спостереження.

Вашингтон також просив Японію та Нідерланди наслідувати їхній приклад, оскільки конкуренція між Сполученими Штатами та Китаєм загострюється у сферах високих технологій і військовій сфері.

Раніше цього місяця уряд Нідерландів заявив, що розглядає можливість запровадження суворішого контролю над технологією літографії.

Відповідно до звіту уряду США про ланцюги поставок у 2021 році, Сполучені Штати володіють значною часткою світового виробництва більшості типів переднього обладнання для виробництва напівпровідників, за винятком літографії, яка зосереджена в Нідерландах і Японії.

Китай заперечував проти експортних обмежень США, подавши скаргу до Світової організації торгівлі в грудні на тій підставі, що Вашингтон "зловживав" використанням заходів експортного контролю в ім’я захисту національної безпеки.

Нагадаємо, Японія заборонила експорт сталі, літаків та дронів до Росії. Обмеження набудуть чинності 7 квітня.