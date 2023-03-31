ОАЕ анулюють ліцензію російській філії МТС Банку, – Reuters

Центральний банк Об’єднаних Арабських Еміратів анулює ліцензію для філії російського МТС Банку, яка потрапила під санкції Великої Британії та США у лютому. Про це повідомляє Reuters.

“Це рішення ухвалене після розгляду наявних варіантів щодо нового статусу МТС Банку та з урахуванням санкційних ризиків, пов’язаних з банком”, – йдеться у заяві центрального банку.

Операції банку, який має ліцензію в еміраті Абу-Дабі, будуть припинені упродовж шести місяців.

Під час процесу згортання діяльності філії буде заборонено відкривати нові рахунки або проводити транзакції, окрім погашення попередніх зобов’язань. Лише для цієї мети філія зможе використовувати платіжні системи центрального банку.

МТС Банк є фінтех-підрозділом найбільшого російського мобільного оператора “Мобільні ТелеСистеми”.

Нагадаємо, 24 лютого Мінфін США оголосив про нові санкції проти Росії, які застосують до 22 фізичних і 83 юридичних осіб. Серед 11 банків, які потрапили у "чорний список": Московський кредитний банк, Металлінвестбанк, "Ланта-Банк", МТС Банк, Банк Санкт-Петербург, "Зеніт" та інші.

Бізнес між РосієюФ та ОАЕ процвітав на тлі війни в Україні. Так, ненафтова торгівля зросла на 57% за перші дев'ять місяців 2022 року, побивши всі рекорди. А торік у грудні міністр торгівлі Еміратів пообіцяв "підштовхнути торгівлю до ще більших висот".

Заможні росіяни попрямували до Дубаю 24 лютого 2022 року, і торік громадяни РФ були найбільшими покупцями нерухомості в цьому місті.

Тож рішення ОАЕ надати МТС ліцензію на діяльність було розцінено як ознаку зростання економічного впливу Росії в Еміратах. На момент видачі ліцензії банк іще не перебував під санкціями США.