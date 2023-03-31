Японія заборонила експорт сталі, літаків та дронів до Росії

Японія забороняє експорт до Росії сталі, алюмінію та літаків, включно з безпілотниками.

Про це повідомили у міністерстві торгівлі країни у п’ятницю, пише alarabiya.net.

Санкції також забороняють японським компаніям експортувати в Росію широкий спектр промислових товарів.

Зокрема йдеться про будівельну техніку, двигуни для суден, випробувальне обладнання та оптичні пристрої.

Обмеження набудуть чинності 7 квітня, йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо, у лютому уряд Японії заморозив активи 73 юридичних та 39 фізичних осіб з Росії, а також дев'ятьох осіб із Криму, “ДНР”", “ЛНР”, Запорізької та Херсонської областей.

Як пише видання The Wall Street Journal через війну в Україні та санкції російська економіка починає зазнавати краху.