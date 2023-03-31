Папу Франциска можуть виписати з лікарі до Вербної неділі

Папу Римського Франциска можуть виписати з римської лікарні "найближчими днями" після його госптілізації із респіраторним захворюванням. Про це пише BBC.

Як повідомили у Ватикані, стан здоров'я понтифіка “значно покращився” після того, як він отримав антибіотики від бронхіту.

Папа провів день, “присвятивши себе відпочинку, молитві та роботі”.

У середу його госпіталізували до лікарні Джемеллі для планового огляду. Там йому поставили діагноз бронхіт.

Зараз − найбільш завантажена пора року для Папи Франциска, оскільки напередодні великодніх вихідних заплановано багато заходів та служб.

Цими вихідними проходить меса Вербної неділі, а наступного тижня − Страсний тиждень та святкування Великодня.

Як повідомило італійське інформаційне агентство Ansa, медсестри сподіваються, що Папу випишуть з лікарні до Вербної неділі.

На початку цього місяця аргентинський понтифік відзначив 10-річчя на посаді глави католицької церкви. Протягом усього свого життя він страждав від низки проблем зі здоров'ям, зокрема у 21 рік йому видалили частину однієї з легень.

“Зберігаючи щільний графік і багато подорожуючи, минулого року він користувався інвалідним візком через біль у колінах і зізнався, що минулого літа йому довелося “знизити швидкість””, − пише BBC.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск заявив, що хоче поїхати до Києва, але за умови, якщо зможе відвідати і Москву.