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Укрзалізниця запускає додаткові потяги до Великодня

У списку сім потягів.

Укрзалізниця запускає додаткові потяги до Великодня
Фото: Вікіпедія

До Великодня Укрзалізниця запроваджує курсування низки потягів з Києва.

Про це повідомили в компанії.

На свята потяги курсуватиму з Києва до:

  • Одеси та зворотно поїзд №115/116 вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси о 10:23; 
  • Львова та зворотно поїзд №191/192 здійснить рейси 1, 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова об 11:40; 
  • Кривого Рогу та зворотно поїзд №175/176 вирушить 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу о 11:57; 
  • Дніпра та зворотно поїзд №179/180 здійснить рейси 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра об 11:00; 
  • Ковеля та зворотно поїзд №197/198 вирушить 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 06:27, з Ковеля об 11:45; 
  • Харкова та зворотно поїзд №163/164 здійснить рейс 2 травня. Відправлення з Києва о 08:01, з Харкова об 11:27.

Також поїзд №167/168 сполучить Львів з Одесою та навпаки 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси о 10:14.

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Нагадаємо, що компанія “Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу. 

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