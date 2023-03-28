Літаки МіГ-29 від поляків та словаків частково посилять наші спроможності, - Ігнат

Літаки МіГ-29, які Україна отримує від міжнародних партнерів, лише частково посилять спроможності Сил оборони.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Все залежить від того, яка у літака радіолокаційна станція і озброєння, яке він може нести під крилами – керовані авіаційні ракети, крилаті ракети, бомби тощо. Ці літаки (МіГ-29 - ред.) - польські і словацькі – це, безумовно, посилить дещо наші спроможності, але нічого з цього, що я перерахував, там немає – ні бортового радару, ні сучасних ракет там не поставиш», - зазначив Ігнат.

За його словами, ці літаки потребують глибокої модернізації.

“Замінити там треба дуже багато, і основне – це озброєння і радар. Там модернізовано дещо системи зв’язку, систему «свій-чужий», GPS-навігацію. В умовах мирного часу така модернізація для полегшення виконання бойових завдань в країнах НАТО. А із озброєння, радара там нічого немає. Тому потрібно розуміти, що нам потрібні сучасні багатоцільові літаки, від яких залежить успіх у війні», - підкреслив Ігнат.

Нагадаємо, що Польща та Словаччина загалом планують передати Україні 33 літаки МіГ-29: з них 20 Київ має отримати від Варшави, 13 - від Братислави.

Польща при цьому не передасть Україні всі винищувачі МіГ-29, які перебувають на озброєнні країни.