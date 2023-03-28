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Обкрадали компанії, що опинилися в окупації: СБУ викрила посадовців Податкової служби

Українські підприємці втратили понад 150 млн гривень через дії шахраїв.

Обкрадали компанії, що опинилися в окупації: СБУ викрила посадовців Податкової служби
Фото: СБУ

Кіберфахівці СБУ припинили розкрадання активів українських компаній, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. До оборудки причетні посадовці Державної податкової служби. Через злочинні дії чиновників українські підприємці втратили понад 150 млн у гривневому еквіваленті.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Як встановлено, схема полягала у махінаціях із ПДВ. Зокрема, ділки привласнювали “податковий ліміт”, який належав українським компаніям, що опинилися під тимчасовою окупацією росіян. Це давало їм право сплачувати менше власного ПДВ і заробляти на цьому десятки мільйонів гривень. До незаконної діяльності причетний керівник управління з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області та два його підлеглі колеги.

Фото: СБУ, Державна податкова служба

Для реалізації схеми її учасники несанкціоновано втручалися у податкові бази даних і підробляли цифрові підписи керівників компаній. Це дозволило ділкам в електронних кабінетах платників податків тимчасово непрацюючих підприємств реєструвати фіктивні господарські операції з афілійованими комерційними структурами. Оборудки проводилися без відома керівників підприємств з непідконтрольних територій і мали на меті викрадення їхніх активів шляхом безпідставного перенесення на них зобов’язань зі сплати ПДВ.

Фото: СБУ

Наразі трьом чиновникам і двом їхнім спільникам, у тому числі “бухгалтерці”, яка вела чорну бухгалтерію ділків, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах)
  • ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

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Нагадаємо, СБУ викрила ділка, який пропонував керівництву Держгеокадастру 1,5 млн гривень хабаря. 

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