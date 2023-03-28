Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm опублікувала листування та дані російського воєнного злочинця, командира військової частини 75387 960-го штурмового авіаційного полку РФ, полковника Сергія Атрощенко. Саме він віддавав накази та контролював знищення Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вбивцю Маріупольців номер один встановлено. Того, хто надавав накази та контролював бомбардування Драм Театру, Пологового будинку та Дитячої лікарні. З перших тижнів нами встановлено, що літаки, що бомбардували Маріуполь злітали з аердрому Приморсько-Ахтарськ" - написав він у Telegram.

InformNapalm встановила, що цей полковник - Атрощенко Сергій Валерійович, 05.05.1981 року народження. Народився в місті Овруч, Житомирської області. Потім жив у російському Липецьку, потім був прописаний у місті Воронеж, Ленінський проспект буд.96а, кв. 89. Після цього деякий час був прописаний за місцем служби у в/ч 46451 у пгт. Гвардійське в окупованому Криму. Телефон: 79186505185, поштові адреси: [email protected], [email protected]

Фото: informnapalm.org

Хактивісти надали доступи також і до особистого кабінету Атрощенко на офіційному порталі Міністерства оборони РФ, з якого витягнули відомості по виплатах за період з лютого 2022 по січень 2023 року (переглянути витяг з відомості по грошовому забезпеченню можна у PDF).

При цьому не лише сам полковник став джерелом масштабного витоку даних про його полк та підлеглий йому особовий склад. Значну роль в цьому зіграла і його дружина, пошта якої також стала надбанням хактивістів.

Атрощенко Лілія Алєксандровна, 11.11.1982 року народження. Тел. 79186454934, 79883613157. Паспорт: 2005 591208. Пошта: [email protected] Хактивісти помітили, що Лілія любить надсилати "фотосюрпризи" своєму чоловікові (для ілюстрації обрали більш-менш пристойні фото, на яких є хоча б якийсь одяг).

Фото: informnapalm.org

Під час підготовки цього матеріалу, хакери зв'язалися з Лілією під виглядом одного з офіцерів 960-го полку, який і очолює її чоловік.

З цим офіцером вони домовились зробити новий “сюрприз” полковнику Атрощенку та іншим офіцерам полку у вигляді “патріотичної акції” – фотосесії дружин офіцерів полку на аеродромі в парадних кітелях з медалями їх чоловіків. Фото мали бути виключно для приватних колекцій та не призначались для широкого загалу. Лілія охоче підтримала пропозицію та все організувала. Це дозволило розвідати цілі та зібрати вкупу всіх дружин російських пілотів і як наслідок зібрати додаткові дані, які корисні для подальшої OSINT-розвідки.

16 березня 2023 року Лілія Атрощенко надіслала черговий "відеосюрприз" зі слайдами, складеними з фотографій цієї “патріотичної акції”.

Фото: informnapalm.org

Фото: informnapalm.org

Крім цього Лілія зняла декілька загальних планів аеродрому та літаків, з яких видно, що в 960-му штурмовому авіаційному полку РФ поширена практика нанесення рашистської символіки з літерою “Z” прямо поверх червоної зірки.

Фото: informnapalm.org

Нагадаємо, російські війська 16 березня минулого року цілеспрямовано знищили Драматичний театр у центрі Маріуполя, що слугував прихистком сотням містян. На будівлю скинули бомбу, хоча поряд був великий напис "ДІТИ". Здебільшого люди, що переховувались у підвалі споруди, вціліли.