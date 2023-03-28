Мобілізованих на війну росіянок змушують до сексу з офіцерами, незгодних – розстрілюють

Мобілізованих на війну проти України росіянок повсюдно змушують до сексу з офіцерами-окупантами, а в незгодних – стріляють. Про це йдеться у матеріалі проєкту Радіо Свободи – "Сибирь. Реалии".

Журналісти поспілкувалися з декількома жінками, що брали участь у війні проти українців. Одна з них, контрактниця Маргарита, вже два місяці перебуває на реабілітації і вживає сильні антидепресанти через панічні атаки.

Влітку 2022 медикині Маргариті запропонували укласти контракт з армією, коли вона прийшла у військкомат за довідкою. Вона вирішила добровольцем поїхати на війну проти України, її оформили до медроти санітаркою, але спочатку відправили до штабу, бо вона сподобалася полковнику, який командує 10-м танковим полком.

Жінці сказали, що вона буде в полковника "польовою дружиною" – "готувати, прати та задовільняти". Маргарита на секс із ним не погодилася, тому після відправки на фронт полковник створив для неї умови, які б мотивували її на згоду. За її словами, вона місяць жила на вулиці, хоча інші ночували в палатках і будинках, і інколи її забороняли годувати.

"У медроті, за словами Маргарити, разом із нею були сім жінок віком від 23 до 38 років, і кожну намагалися «покласти» під офіцерів-взводників", – пишуть журналісти.

"Я своїми очами бачила, як офіцер-взводник підстрелив «свою» дівчину, Світлану. Перепили вони там, чи ревнощі які були, не знаю. А обставили так, ніби це українці зробили. Він собі руку прострелив, буцім її захищав, і через тижні три десь повернувся назад з госпіталю", – заявила жінка.

Світлана вижила, але отримала інвалідність.

"У результаті майже всіх дівчат, погрозами чи знущаннями, що робили життя нестерпним, зламали і примусили надавати сексуальні послуги", – зазначили журналісти.

Деякі з жінок мали сексуальні відносини зразу з кількома окупантами.

Російська мобілізація може стосувати не лише жінок-медиків, а й представниць інших професій.