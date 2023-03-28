Росіяни вранці вдарили авіацією по Сумській області, в Київській унаслідок атаки безпілотниками є поранений

За добу і ранок окупанти били також по Чернігівській, Харківській, Луганській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій областях.

Київську область росіяни вночі атакувала безпілотниками. Тривога тривала 2,5 години. Працювала протиповітряна оборона, кількість збитих апаратів уточнюється. Влучань немає, але внаслідок падіння уламків пошкоджено декілька приватних домогосподарств. Вибито вікна, пошкоджено дах. Одна людина постраждала. Інформація щодо наслідків нічної атаки росіян уточнюється, йдеться у зведенні від ОВА.

По Чернігівській області за добу росіяни стріляли тричі – по Новгород-Сіверському району із мінометів та ПТУР. Пошкоджено вежу мобільного звʼязку. Без жертв. За повідомленням ОК "Північ", вночі над областю збили ворожий безпілотник типу "шахед".

У Сумській області сьогодні зранку по м. Білопілля росіяни завдали авіаудару керованою авіабомбою. Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди та пошкоджено два приватні будинки, госпіталізували одну людину. Зруйновано гараж з легковим автомобілем, вуличний газопровід низького тиску. Внаслідок обстрілу також пошкоджені вікна спортивного залу ЗОШ №1 та двоповерхового багатоквартирного житлового будинку. Також зранку з території Росії обстріляли Середино-Будську громаду. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури уточняється. Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли території шести громад: Есманської, Білопільської, Краснопільської, Шалигинської, Великописарівської, Середино-Будської. Зафіксовано 18 обстрілів з різних видів зброї – понад 130 прильотів, з яких девʼять мінометних, чотири артилерійських, три – з протитанкового ракетного комплексу, гранатометний обстріл. У Білопільській громаді внаслідок одного з обстрілів поранена цивільна особа. Постраждалу доставлено до лікарні.

У Запорізькій протягом минулої доби ворог здійснив 74 обстріли цивільної інфраструктури 14 населених пунктів на лінії розмежування: Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоандріївка, Чарівне, Білогір'я, Ольгівське, Лугівське, Червоне, Щербаки, Кам'янське, Малі Щербаки. Надійшло 16 повідомлень про руйнування. Дані щодо пошкодження уточнюються.

Дніпропетровську область вночі ворог атакував дронами. Два безпiлотники вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" знищили. Ще один поцiлив по приватному пiдприємству у Днiпрi. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4000 кв метрiв. Загоряння вже загасили. Минулося без постраждалих. Вчора вдень російська армія атакувала Нікопольський район. Обстріляла з безпілотників сам Нiкополь та Марганецьку громаду. По останнiй вдарила дроном-камікадзе. Постраждав 51-рiчний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджень зазнали освітній заклад, приватний будинок та авто.

У Харківській на Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Тимофіївка, Красне, Устинівка та Чорне. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Крохмальне. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ. Вчора ворог з мінометів обстріляв с. Першотравневе Ізюмського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. Вдень з боку кордону РФ двома гелікоптерами ворог завдав удару по селу Гур‘їв Козачок. Пошкоджено декілька будинків. Без постраждалих. У с. Бугаївка Чугуївського району 62-річний чоловік підірвався на міні біля ставка. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. У м. Куп’янськ на невідомому вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний чоловік. Загинув на місці.

У Луганській росіяни застосували артилерію у напрямку Стельмахівки, Новоселівського, Невського і Білогорівки. Зокрема, на Луганщині відомо про мобілізацію 654 студентів, близько 300 з яких воюють. Ситуація в області залишається складною.

У Херсонській за минулу добу противник здійснив 60 обстрілів. Область перебувала під вогнем російської авіації та артилерії. Місто Херсон ворог обстріляв вісім разів, снаряди влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлю закладу освіти. П’ятеро людей дістали поранення. Берислав цілий день був під вогнем російської авіації та артилерії. Відомо про трьох постражлалих внаслідок щільних обстрілів. У двох із них тяжкі поранення. У результаті ворожого авіаудару по місту пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. З деокупованої території області евакуйовано 116 осіб.

У Донецькій за добу – один мирний загиблий, 34 поранених. Росіяни обстріляли 12 населених пунктів: Курахове, Красногорівку, Слов’янськ, Авдіївку, Дружківку, смт Велика Новосілка, Бахмут, смт Очеретине, Костянтинівку, Часів Яр, с. Бердичі, Краматорськ. Пошкоджено 14 житлових будинків (з них: пʼять – багатоквартирних), дві адміністративні будівлі, 12 цивільних автомобілів, будівля інтернату, Дім молитви, будинок культури, школа, дитячий садок, сільська рада, цех "Старокраматорського машинобудівного заводу".

Нагадаємо, цієї ночі росіяни влаштували масовану атаку безпілотниками. Сили ППО збили 14 із 15 запущених Shahed-ів. Один апарат ударив по Дніпру. У Києві внаслідок падіння уламків була пожежа в Святошинському районі.