У Куп'янську чоловік підірвався на протипіхотній міні

Внаслідок обстрілів Харківщини постраждалих та загиблих немає.

Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківщини.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"По селу Гур'їв Козачок Богодухівського району ворог завдав ударів із двох вертольотів. Пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі. Унаслідок мінометного удару по с. Первомайське Ізюмського району пошкоджено приватне домоволодіння. Обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов.

Він повідомив також, що в Куп'янську на невідомому вибуховому пристрої підірвався і загинув 50-річний мирний житель.

У ДСНС уточнили, що чоловік підірвався на ворожій протипіхотній міні.

Нагадаємо, вчора житель с. Бугаївка Чугуївського району поблизу ставка наступив на міну “Пелюстка”. Вона здетонувала, чоловік отримав мінно-вибухову травму.