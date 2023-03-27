Росія учора обстрілювала сім областей, в Одеській – здетонувала міна

Минулої доби росіяни тричі обстріляли Чернігівську область – із мінометів били по Новгород-Сіверському району. У результаті вибуху пошкоджено будинок. Без жертв, йдеться у зведенні від ОВА станом на 9:00 27 березня.

Учора протягом дня росіяни здійснили обстріли території двох громад Сумської області: Есманської та Білопільської. Били з артилерії та гранатомету. Без втрат та руйнувань.

У Запорізькій області ворог за неділю здійснив 55 обстрілів по 14 населених пунктах на лінії розмежування: Оріхові, Малій Токмачці, Гуляйполі, Ольгівському, Чарівному, Малинівці, Залізничному Новоданилівці, Полтавці, Білогір'ї, Новоандріївці, Червоному, Щербаках, Кам'янському. Дані про руйнування та постраждалих уточнюються.

Учора вранці в Одеському районі (Южненська територіальна громада, село Сичавка) ворожа міна здетонувала, вдарившись у прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування малих плавзасобів. Пошкоджено кілька будівель. Без постраждалих.

У Луганській під обстрілами були Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка. Проте усі спроби атак противника відбили. Ворог має значні втрати: минулої доби до місцевого моргу в Троїцькому доправлено близько 100 тіл загиблих росіян. Крім того, до лікарні в цьому населеному пункті прибуло близько 140 важкопоранених окупантів. У Старобільську окупаційні війська теж переобладнали хірургічне відділення багатопрофільної лікарні у військовий шпиталь для надання так званої спеціалізованої медичної допомоги пораненим окупантам. Загарбники посилили тиск на працівників підконтрольних органів, установ, організацій, підприємств для примушення отримання паспорта Росії. Ситуація в області залишається складною.

У Донецькій за минулу добу ворог обстріляв населені пункти Авдіївка, Курахове, Красногорівка, Часів Яр, смт Нью-Йорк, смт Північне, смт Очеретине, смт Велика Новосілка, с. Дружба, с. Карлівка. Пошкоджено шість житлових будинків (з них два — багатоквартирних), дитячий садок, магазин, будівля Авдіївського міського суду, будівля готелю “АКХЗ”). За добу — одна мирна людина загинула, двоє поранених.

У Харківській на Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли понад 15 районів населених пунктів. Серед них — Лобанівка, Малі Проходи, Липці, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Мілове, Петро-Іванівка та Рідкодуб. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Синьківки. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Куп’янськ і Табаївка. Вчора внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено житлову багатоповерхівку. Також пошкоджено житловий будинок, гараж та авто. Ворог з мінометів та іншого озброєння обстрілював смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

У Херсонській за минулу добу противник здійснив 20 обстрілів, випустивши 97 снарядів з важкої артилерії. Четверо людей дістали поранення. У полі поблизу села Іванівка Високопільської громади двоє чоловіків, 24 та 18 років, натрапили на російську міну. Вона здетонувала, через вибух місцеві жителі дістали тяжкі поранення. Один постраждалий втратив обидві ноги, інший отримав поранення грудної клітини та мінно-вибухові травми. Обох шпиталізували. Також поблизу села Костирка Високопільського району чоловік оглядав поле і натрапив на міну, залишену ворогом. 25-річний житель області дістав тяжкі поранення через підрив на протипіхотній міні “Лепесток”, залишеній російськими окупантами. Зі слів очевидців, у полі поблизу села Іщенка Великоолександрівської громади потерпілий збирав “Лепестки”. Одна з мін здетонувала у нього в руках. З пораненнями обох верхніх кінцівок та живота його шпиталізували до найближчого медзакладу. З деокупованої території області евакуйовано 43 особи.

Нагадаємо, учора Збройні сили знищили близько 610 окупантів і багато військової техніки. З початку широкомасштабної вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 171 160 осіб.