У неділю 26 березня російська армія вела обстріли на Донецькому, Горлівському та Лисичанському напрямках.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“На Донецькому напрямку напередодні вранці росіяни завдали ракетного удару по Авдіївці. Пошкоджені готель та будівля суду. Впродовж дня шість разів були обстріляні околиці Курахового, гучно було в Очеретинській громаді. Без жертв”, – поінформував Кириленко.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Горлівському напрямку під обстрілами окупантів перебували Часовоярівська громада, села – Васюківки, Роздолівки, Оріхово-Василівки та Міньківки. Інформація про постраждалих не надходила.

На Лисичанському напрямку у Званівській громаді зруйновані три та пошкоджені шість будинків у Званівці, чотири будинки – у Переїзному. Також декілька приватних будинків пошкоджені у Сіверську.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, ще двоє цивільних отримали поранення.