Т-54. Росія починає захлинатися
Т-54. Росія починає захлинатися
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
Типи колоніалізму та український колоніальний досвід
Типи колоніалізму та український колоніальний досвід
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Сьогодні ввечері між Місяцем та Землею пролетить астероїд, здатний знищити місто
Сьогодні ввечері між Місяцем та Землею пролетить астероїд, здатний знищити місто
Пентагон прокоментував заяву Путіна про ядерну зброю у Білорусі
Пентагон прокоментував заяву Путіна про ядерну зброю у Білорусі
На Кубі сьогодні відбутьcя вибори на тлі найбільшого відтоку населення з часів революції
На Кубі сьогодні відбутьcя вибори на тлі найбільшого відтоку населення з часів революції
“Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу
“Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу
Коли зайві будь-які слова, - Кириленко оприлюднив нові фото Вугледару
Коли зайві будь-які слова, - Кириленко оприлюднив нові фото Вугледару
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини пошкоджені готель і будівля суду, є загиблий

Зруйновані приватні будинки і багатоповерхівки.

Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини пошкоджені готель і будівля суду, є загиблий
Фото: Павло Кириленко у Telegram

У неділю 26 березня російська армія вела обстріли на Донецькому, Горлівському та Лисичанському напрямках.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“На Донецькому напрямку напередодні вранці росіяни завдали ракетного удару по Авдіївці. Пошкоджені готель та будівля суду. Впродовж дня шість разів були обстріляні околиці Курахового, гучно було в Очеретинській громаді. Без жертв”, – поінформував Кириленко.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Горлівському напрямку під обстрілами окупантів перебували Часовоярівська громада, села – Васюківки, Роздолівки, Оріхово-Василівки та Міньківки. Інформація про постраждалих не надходила.

На Лисичанському напрямку у Званівській громаді зруйновані три та пошкоджені шість будинків у Званівці, чотири будинки – у Переїзному. Також декілька приватних будинків пошкоджені у Сіверську.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, ще двоє цивільних отримали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також