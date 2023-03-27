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В Україну повернулися танкісти, що навчалися у Великій Британії управляти танками Challenger 2

Вони мають бути на бойових позиціях до весняного наступу.

В Україну повернулися танкісти, що навчалися у Великій Британії управляти танками Challenger 2
Танк Challenger 2
Фото: Вікіпедія

Повернулися в Україну танкісти, які навчалися у Великій Британії застосуванню і обслуговуванню танків Challenger 2.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що у ході тренувань українців навчили управляти, пересуватися і працювати разом у складі танкової бригади екіпажу Challenger 2 та ефективно вражати цілі ворога.

За інформацією видання, українські екіпажі та британські танки “мають бути на позиціях до весняного наступу, що, нібито, планується”.

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зауважив, що українські танкісти “повертаються додому ліпше підготовленими, але не у меншу небезпеку”.

“Рішучість українських військових, які завершили тренування на британських танках Challenger 2 на території Британії, надихає. Ми й надалі підтримуватимемо їх та робитимемо усе для допомоги України стільки, скільки буде потрібно”, – наголосив міністр.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України отримають від Великої Британії спеціальні танкові снаряди до танків Challenger 2.

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