В Україну повернулися танкісти, що навчалися у Великій Британії управляти танками Challenger 2

Вони мають бути на бойових позиціях до весняного наступу.

Повернулися в Україну танкісти, які навчалися у Великій Британії застосуванню і обслуговуванню танків Challenger 2.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що у ході тренувань українців навчили управляти, пересуватися і працювати разом у складі танкової бригади екіпажу Challenger 2 та ефективно вражати цілі ворога.

За інформацією видання, українські екіпажі та британські танки “мають бути на позиціях до весняного наступу, що, нібито, планується”.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зауважив, що українські танкісти “повертаються додому ліпше підготовленими, але не у меншу небезпеку”.

“Рішучість українських військових, які завершили тренування на британських танках Challenger 2 на території Британії, надихає. Ми й надалі підтримуватимемо їх та робитимемо усе для допомоги України стільки, скільки буде потрібно”, – наголосив міністр.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України отримають від Великої Британії спеціальні танкові снаряди до танків Challenger 2.