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Кількість російських військових у Білорусі суттєво зменшилась, - ДПСУ

Їх і надалі перекидають на схід України, де окупанти беруть участь у бойових діях.

Кількість російських військових у Білорусі суттєво зменшилась, - ДПСУ
Міністр оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін
Фото: тг-канал міноборони Білорусі

Число російських військовослужбовців на території Білорусі поменшало приблизно до 4 тисяч осіб.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Зараз, за нашими даними, трохи більше 4 тисяч військовослужбовців збройних сил РФ перебувають на території Білорусі. Ця кількість дещо менша, ніж була раніше. Тому що ті підрозділи, які пройшли підготовку, Росія вивела з території Білорусі на свою територію", - заявив Демченко.

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За його словами, їх далі перекидають у тому числі на схід України, де окупанти беруть участь у бойових діях.

Раніше прессекретар ДПСУ зазначав, що землі на кордоні з Білоруссю та РФ передаються у власність Держприкордонслужби для посилення сил оборони щодо відображення будь-якої агресії у цих напрямках.

Нагадаємо, раніше також повідолялося, що в російських військах, що знаходяться на території Білорусі, було проведено ротацію.

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