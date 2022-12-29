На території Білорусі 11 000 російських військових і понад 400 одиниць озброєння, – Громов

Наразі на білоруських полігонах налічується 11 000 особового складу армії Російської Федерації та понад 400 одиниць озброєння і військової техніки країни-окупанта.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

“Уздовж державного кордону України з Республікою Білорусь обстановка залишається контрольованою та стабільною. Ворог продовжує підвищувати свій рівень підготовки, проводячи навчання на білоруських полігонах, де на даний час налічується до 11 000 особового складу та понад 400 одиниць озброєння і військової техніки країни-окупанта”, – поінформував він.

Громов додав, що станом на 29 грудня угруповання російських військ, яке розгорнуте у Білорусі, Брянській та Курській областях РФ вдвічі менше того угруповання, що було задіяне для наступу на Київ в лютому поточного року.

“22 000 проти 45 500 окупантів”, – зауважив Громов.

Тому навіть у разі залучення всіх бойових білоруських військових частин зі складу сухопутних військ та сил спеціальних операцій спільне угруповання військ агресора буде налічувати близько 30 000 тисяч осіб.

Усе озброєння і боєприпаси, які були завезені на територію Білорусі перед початком повномасштабного вторгнення, Росія вивезла. Наразі Мінськ має обмежені можливості із забезпечення боєприпасами наступального угруповання військ зі своєї території.

“Перспективи залучення збройних сил Білорусі до війни в Україні безпосередньо залежать від спроможності ЗС РФ просунутись на Донецькому напрямку, а також від активності дій Сил оборони України”, – розповів Громов.

Він додав, що РФ розширює контроль над військовими аеродромами Білорусі. Тривають роботи з додаткового обладнання аеродромів Мачулищі, Барановичі та Лунінець. Зокрема Мачулищі планується перетворити в ключовий хаб для потреб російської армії.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зараз не бачить ознак підготовки нового наступу ворога на Київ з території Білорусі.