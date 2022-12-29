Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
УПЦ МП відмовилася змінювати назву
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
Виключення РФ з Радбезу ООН не має підтримки, - МЗС Естонії
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
ЗСУ полонили групу окупантів біля Кремінної
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Книжковий ринок під час війни: підсумки року і 13 знакових українських новинок
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Ми пройдемо цю зиму, ракети та "шахеди" ворогу не допоможуть. Президент України виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Російські сили в Бахмуті, можливо, наближаються до кульмінації, як у Херсоні у серпні, – ISW
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Єрмак пояснив, як відбувався обмін Медведчука на українських захисників

Спершу йшлося про повернення додому 50 захисників, а вдалося обміняти 215. 

Єрмак пояснив, як відбувався обмін Медведчука на українських захисників
Фото: ОПУ

Питання обміну підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука вирішувалося на рівні розвідки – Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Погоджував дозвіл на обмін президент Володимир Зеленський.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у інтервʼю Наталі Мосейчук.

"Це єдиний канал спілкування – на рівні розвідки, на рівні цього центру", – пояснив він.

Єрмак додав, що все, що відбувається з обмінами, доповідається президенту. Він пояснив, що спочатку під час обміну Медведчука обговорювалося повернення 50 українців, а в результаті вдалося повернути 215. 

За словами голови ОПУ, Медведчук сказав все, що мав сказати СБУ, до обміну.

Нагадаємо, підозрюваний у декількох кримінальних справах Віктор Медведчук був затриманий навесні при спробі втечі за кордон. Він був заарештований і давав свідчення Службі безпеки України. 22 вересня відбувся масштабний обмін, у межах якого Медведчук поїхав до Росії.

Тоді Єрмак говорив, що 200 наших героїв обміняли на Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству. А пʼять героїв-командирів “Азовсталі” – на 55 російських полонених, "які не мають для нас жодного інтересу". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також