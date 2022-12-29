Єрмак пояснив, як відбувався обмін Медведчука на українських захисників

Питання обміну підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука вирішувалося на рівні розвідки – Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Погоджував дозвіл на обмін президент Володимир Зеленський.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у інтервʼю Наталі Мосейчук.

"Це єдиний канал спілкування – на рівні розвідки, на рівні цього центру", – пояснив він.

Єрмак додав, що все, що відбувається з обмінами, доповідається президенту. Він пояснив, що спочатку під час обміну Медведчука обговорювалося повернення 50 українців, а в результаті вдалося повернути 215.

За словами голови ОПУ, Медведчук сказав все, що мав сказати СБУ, до обміну.

Нагадаємо, підозрюваний у декількох кримінальних справах Віктор Медведчук був затриманий навесні при спробі втечі за кордон. Він був заарештований і давав свідчення Службі безпеки України. 22 вересня відбувся масштабний обмін, у межах якого Медведчук поїхав до Росії.

Тоді Єрмак говорив, що 200 наших героїв обміняли на Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству. А пʼять героїв-командирів “Азовсталі” – на 55 російських полонених, "які не мають для нас жодного інтересу".