У четвер, 29 грудня, росіяни завдали чотирьох ракетних ударів по Костянтинівці Донецької області. За попередньою інформацією, є один поранений.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Дві ракети влучили в інтернат, де зараз розташований центр розміщення переселенців. Саме там є поранений. На момент удару там перебували 42 людини”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Кириленко додав, що дві інші ракети влучили поблизу колишнього кінотеатру та у двір гуртожитку. В будівлях пошкоджені вікна, але ніхто не постраждав.

Нагадаємо, під час ранкової атаки 29 грудня Росія випустила по Україні 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.