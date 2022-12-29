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Окупанти влучили ракетами в інтернат на Донеччині: поранено людину

В інтернаті перебували переселенці. 

Окупанти влучили ракетами в інтернат на Донеччині: поранено людину
Фото: Павло Кириленко у Telegram

У четвер, 29 грудня, росіяни завдали чотирьох ракетних ударів по Костянтинівці Донецької області. За попередньою інформацією, є один поранений.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Дві ракети влучили в інтернат, де зараз розташований центр розміщення переселенців. Саме там є поранений. На момент удару там перебували 42 людини”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Кириленко додав, що дві інші ракети влучили поблизу колишнього кінотеатру та у двір гуртожитку. В будівлях пошкоджені вікна, але ніхто не постраждав.

 

Нагадаємо, під час ранкової атаки 29 грудня Росія випустила по Україні 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети. 

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