Японія планує надати Україні 500 млн доларів допомоги

До цього Японія вже надала Україні 1,1 млрд доларів фінансової, гуманітарної та військової допомоги.

Японія вже надала Україні 1,1 млрд доларів фінансової, гуманітарної та військової допомоги, і має намір виділити ще 500 млн доларів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо допомоги, то ми вже надали 1,1 млрд доларів і передбачаємо надати ще 500 млн доларів допомоги. Також ми розглядаємо інші пакети допомоги", - сказав посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда.

Посол наголосив, що з перших днів повномасштабного вторгнення РФ Японія почала надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову допомогу.

Щодо військової допомоги, він зазначив, що за законом Японія не може безпосередньо надавати зброю, проте японський уряд уперше вирішив надати нелетальне спорядження, зокрема дрони, каски, бронежилети, зимовий одяг, а також аптечки та пайки.

"Ми продовжуємо розширювати список. І наразі ми ведемо переговори з українськими колегами щодо можливості надання технологій подвійного призначення", - додав посол.

Мацуда також наголосив, що Японія підтримує Україну і дипломатичними зусиллями.

"Ми звертаємося до тих країн, які ще не визначилися зі своєю позицією щодо цієї війни, або до тих країн, які все ще зберігають нейтралітет. Такі цілі нашого дипломатичного підходу", - сказав Мацуда.

Він пояснив, що так японці намагаються переконати інші країни підтримати Україну чи брати участь у міжнародних санкційних режимах.

Нагадаємо, основними напрямками подальшої співпраці України та Японії мають стати допомога у проходженні опалювального сезону, проведення оцінки збитків та потреб на відновлення у сфері ЖКГ, а також відбудова України.