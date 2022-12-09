Японія допоможе у відбудові України після війни

А також – у проведенні оцінки збитків та потреб на відновлення у сфері ЖКГ.

Основними напрямками подальшої співпраці України та Японії мають стати допомога у проходженні опалювального сезону, проведення оцінки збитків та потреб на відновлення у сфері ЖКГ, а також відбудова України.

Про це зазначив заступник міністра розвитку громад та територій України Ігор Корховий під час зустрічі з генеральним директором Департаменту у справах Близького Сходу та Європи, штаб квартири Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Хідекі Мацунага.

“Зараз ми шукаємо всі можливі шляхи для успішного проходження опалювального сезону і потребуємо потужної підтримки з боку міжнародної спільноти. Ми дуже вдячні Японії за підтримку України, особливо в питаннях допомоги з обладнанням, яке необхідне для забезпечення безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури невідкладно”, – зазначив Корховий.

Японській стороні презентували інформаційно-аналітичну платформу ЮНІДС (Uneeds), розроблену Офісом підтримки реформ Мінрегіону (RST) для поліпшення комунікації між підприємствами житлово-комунального господарства (тепло-, водопостачання, управління побутовими відходами), органами влади та донорами, які надають підтримку цим підприємствам.

Також сторони обговорили продовження співпраці в межах підготовчого дослідження JICA щодо реконструкції та відновлення інфраструктури українських громад, а також перспективи та можливості співробітництва для відновлення соціального сектора України у довгостроковій перспективі.

У свою чергу японська сторона висловила підтримку українському народу та підтвердила готовність у подальшій допомозі та поглибленні співпраці. Зокрема, висловила зацікавленість у наданні професійної експертизи з огляду на свій досвід із застосування кращих практик у сфері управління надзвичайними ситуаціями та відходами руйнування.