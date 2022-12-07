Японія надасть Україні 242 генератори і готує другий пакет допомоги

Також країна долучиться до відновлення енергетичного сектора у довгостроковій перспективі.

Японія надасть Україні 242 генератори в межах першого пакету допомоги. Частина генераторів надійде вже у середині грудня.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України.

Потреби українських енергетичних компаній в результаті російських обстрілів обговорили під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з керівництвом Японського агентства міжнародного співробітництва.

За інформацією відомства, наразі триває процес узгодження допомоги, яка увійде в другий пакет. Йдеться про постачання трансформаторів, вимикачів, роз'єднувачів, кабелів, проводів, ізоляторів та іншого обладнання.

У Міненергетики додали, що японська сторона висловила зацікавленість надати професійну експертизу щодо відбудови українського енергосистеми. Також Галущенко обговорив із партнерами співробітництво для відновлення енергетичного сектора України у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що уряд Японії вирішив надати Україні екстрену грантову допомогу на підтримку підготовки до зими в електроенергетиці.