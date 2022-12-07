Україна отримає 200 млн євро від Німеччини для підтримки переселенців

Україна отримає грант на 200 млн євро від Німеччини для підтримки вимушених переселенців.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен. Під час зустрічі Марченко підписав угоду з Кредитною установою для відбудови (KfW), а також Окрему угоду до Грантової угоди в рамках Програми підтримки стійкості внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Уряд України отримає 200 млн євро для покриття витрат на проживання переселенців. Кошти надійдуть до Державного бюджету України вже найближчим часом.

Також, під час зустрічі Міністр фінансів відзначив зусилля Німеччини у підтримці інтересів України на міжнародній арені, під час їх головування у G7 цього року.

Зі свого боку Анка Фельдгузен запевнила, що Німеччина і надалі буде підтримувати зусилля України у боротьбі з агресором.

Сторони також обговорили стан фінансової та економічної системи України, а також інші проекти, які реалізуються за підтримки Уряду Німеччина та KfW.

Зазначимо, з початку повномасштабної збройної агресії рф проти України від Уряду ФРН залучено 1,5 млрд євро (з урахуванням гранту на 200 млн євро) .Ці кошти спрямовано на бюджетну підтримку першочергових соціальних видатків та видатків у сфері освіти і охорони здоров’я, допомоги ВПО, а також підтримку державних програм з кредитування малого та середнього бізнесу в Україні.