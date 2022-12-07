Україна отримає 200 млн євро від Німеччини для підтримки переселенців

Україна отримає грант на 200 млн євро від Німеччини для підтримки вимушених переселенців.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен. Під час зустрічі Марченко підписав угоду з Кредитною установою для відбудови (KfW), а також Окрему угоду до Грантової угоди в рамках Програми підтримки стійкості внутрішньо переміщених осіб в Україні.
Уряд України отримає 200 млн євро для покриття витрат на проживання переселенців. Кошти надійдуть до Державного бюджету України вже найближчим часом.
Також, під час зустрічі Міністр фінансів відзначив зусилля Німеччини у підтримці інтересів України на міжнародній арені, під час їх головування у G7 цього року.
Зі свого боку Анка Фельдгузен запевнила, що Німеччина і надалі буде підтримувати зусилля України у боротьбі з агресором.
Сторони також обговорили стан фінансової та економічної системи України, а також інші проекти, які реалізуються за підтримки Уряду Німеччина та KfW.