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Кабмін ухвалив рішення залучити 200 млн євро гранту від KfW для потреб переселенців

Очільника Мінфіну уповноважили підписати грантову угоду.

Кабмін ухвалив рішення залучити 200 млн євро гранту від KfW для потреб переселенців
Фото: EPA/UPG

Кабінет Міністрів 2 грудня ухвалив рішення залучити 200 млн євро гранту від KfW (державного банку уряду ФРН).

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів України.

Кошти скерують для покриття витрат на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

За інформацією відомства, Кабмін уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка підписати відповідну грантову угоду між Україною та KfW, а також окрему угоду до Грантової угоди в межах Програми підтримки стійкості ВПО в Україні.

"Програма підтримки стійкості ВПО в Україні, яка фінансується KfW, спрямована на пом’якшення негативного впливу на умови життя ВПО війни Росії проти України. Метою програми є посилення спроможності Уряду України надавати належну підтримку ВПО, офіційна кількість яких значно виросла від початку війни", - пояснили в Мінфіні.

Нагадаємо, Україна отримала від США перший транш гранту в розмірі $1,5 млрд. Загалом до держбюджету має надійти $4,5 млрд.

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