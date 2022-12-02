Вони зрізали зображення зі стіни зруйнованого росіянами будинку.

Фото: Telegram/Олексій Кулеба

У Гостомелі, що на Київщині, група осіб зрізала зі стіни зруйнованого росіянами будинку графіті Бенксі.

Про це розповів керівник Київської ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, роботи Бенксі на Київщині перебувають під охороною поліції.

Зловмисників затримали, а графіті вилучили.

"Графіті не пошкоджене та знаходиться у правоохоронців, поки тривають слідчі дії. Ми в свою чергу разом із Гостомельською громадою, представниками Міністерства культури та інформаційної політики ведемо консультації щодо зберігання та подальшої долі графіті", - повідомив Кулеба.

Фото: Telegram/Олексій Кулеба

Нагадаємо, британський художник Бенксі підтвердив своє авторство на сім муралів у різних місцях України, включаючи постраждалі від російської окупації Бородянку та Ірпінь.

Нещодавно він оприлюднив у своєму Instagram роботу з Бородянки.