Переможцем акселератора Mediengeist, спрямованого на розвиток проєктів, що протидіють російській пропаганді, стала фактчекінгова ініціатива «НотаЄнота».

Mediengeist організували команди науково-популярного медіа «Куншт» та Goethe-Institut в Україні. Акселератор отримав 500 заявок, з яких відібрали 30 проєктів, що отримали фінансування в розмірі 1 тис євро й працювали протягом місяця під менторством експертів та експерток.

У другий етап акселератора пройшли 5 проєктів: фактчекінгова ініціатива «НотаЄнота» (інтелектуальні ігри та квізи на антифейкові теми), п’єса Тамари Трунової «De facto» (дослідження природи дезінформації з точки зору біології, політології, історії, психоаналізу), англомовний новинний блог про Україну «Kyiv Not Kiev» (залучає ноземних дипломатів до розвінчання міфів про Україну за кордоном), проєкт «Лінгвоцид» (інтерактивний меморіал русифікації в Україні – серія графічних табличок, розміщених у центрі Києва, і додаток для смартфона, який зв'язує їх між собою) та проєкт ГО «Vitsche» (серія коротких відео, які розвінчують наративи пропаганди та дезінформації щодо України). Кожен з фіналістів отримав 5 000 євро на створення й впровадження ідеї власного проєкту.

Фото: Mediengeist

Фото: Mediengeist

Фото: Mediengeist

Фото: Mediengeist

Переможцем акселератора Mediengeist стала фактчекінгова ініціатива «НотаЄнота», команда проєкту отримала 25 000 євро. На сайті до середини грудня буде розміщено 200 різнотипних завдань, розроблених на основі відомих кейсів дезінформації з українського медіапростору.

«Недостатньо запустити декілька проєктів, які б розвінчували російські міфи та фейки про Україну. Перше, що роблять окупанти, коли заходять на українську територію, — перекривають доступ до українських медіа та замінюють підручники в школах. Врятувати людину в постійному блекауті може критичне мислення — навичку, яку потрібно розвивати. Я бачу нашу роль у навчанні наших громадян критичному мисленню, і найкраще починати з школярів. Ми маємо виховати молоде покоління, здатне ставити питання та розуміти, як працюють брехня, чутки та маніпуляції, щоб розпізнавати їх», — говорить Альона Романюк, авторка ініціативи «НотаЄнота».

Фото: Mediengeist

Команда проєкту планує інвестувати гроші у вдосконалення сайту, розробку і запуск ще щонайменше 500 завдань та пояснень для ігор на основі міфів з різних наук: хімії, фізики, біології, медицини, геогрфії, історії. До розробки ігор залучать популяризаторів науки, інфлюєнсерів та відомих руйнівників міфів. Окремо навчать щонайменше 100 вчителів, які, своєю чергою, проведуть сотню ігор в містах та селах по всій країні. Такі ігри команда хоче зробити регулярними і сформувати клуб «НотаЄнота».

Журі вирішило відзначити також команду громадської організації «Vitsche», їм присудили 5 000 євро.

Проєкт Mediengeist є складовою частиною комплексного пакету заходів, на які Міністерство закордонних справ Німеччини виділяє кошти з додаткового бюджету на 2022 рік, щоб пом’якшити наслідки загарбницької війни Росії проти України.