Переможцем акселератора Mediengeist, спрямованого на розвиток проєктів, що протидіють російській пропаганді, стала фактчекінгова ініціатива «НотаЄнота».
Mediengeist організували команди науково-популярного медіа «Куншт» та Goethe-Institut в Україні. Акселератор отримав 500 заявок, з яких відібрали 30 проєктів, що отримали фінансування в розмірі 1 тис євро й працювали протягом місяця під менторством експертів та експерток.
У другий етап акселератора пройшли 5 проєктів: фактчекінгова ініціатива «НотаЄнота» (інтелектуальні ігри та квізи на антифейкові теми), п’єса Тамари Трунової «De facto» (дослідження природи дезінформації з точки зору біології, політології, історії, психоаналізу), англомовний новинний блог про Україну «Kyiv Not Kiev» (залучає ноземних дипломатів до розвінчання міфів про Україну за кордоном), проєкт «Лінгвоцид» (інтерактивний меморіал русифікації в Україні – серія графічних табличок, розміщених у центрі Києва, і додаток для смартфона, який зв'язує їх між собою) та проєкт ГО «Vitsche» (серія коротких відео, які розвінчують наративи пропаганди та дезінформації щодо України). Кожен з фіналістів отримав 5 000 євро на створення й впровадження ідеї власного проєкту.
Переможцем акселератора Mediengeist стала фактчекінгова ініціатива «НотаЄнота», команда проєкту отримала 25 000 євро. На сайті до середини грудня буде розміщено 200 різнотипних завдань, розроблених на основі відомих кейсів дезінформації з українського медіапростору.
«Недостатньо запустити декілька проєктів, які б розвінчували російські міфи та фейки про Україну. Перше, що роблять окупанти, коли заходять на українську територію, — перекривають доступ до українських медіа та замінюють підручники в школах. Врятувати людину в постійному блекауті може критичне мислення — навичку, яку потрібно розвивати. Я бачу нашу роль у навчанні наших громадян критичному мисленню, і найкраще починати з школярів. Ми маємо виховати молоде покоління, здатне ставити питання та розуміти, як працюють брехня, чутки та маніпуляції, щоб розпізнавати їх», — говорить Альона Романюк, авторка ініціативи «НотаЄнота».
Команда проєкту планує інвестувати гроші у вдосконалення сайту, розробку і запуск ще щонайменше 500 завдань та пояснень для ігор на основі міфів з різних наук: хімії, фізики, біології, медицини, геогрфії, історії. До розробки ігор залучать популяризаторів науки, інфлюєнсерів та відомих руйнівників міфів. Окремо навчать щонайменше 100 вчителів, які, своєю чергою, проведуть сотню ігор в містах та селах по всій країні. Такі ігри команда хоче зробити регулярними і сформувати клуб «НотаЄнота».
Журі вирішило відзначити також команду громадської організації «Vitsche», їм присудили 5 000 євро.
Проєкт Mediengeist є складовою частиною комплексного пакету заходів, на які Міністерство закордонних справ Німеччини виділяє кошти з додаткового бюджету на 2022 рік, щоб пом’якшити наслідки загарбницької війни Росії проти України.