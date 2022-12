Лія Бетстоун: «Більшість американців не знають, що частина їхньої культури родом з України»

4 грудня у нью-йоркському Карнегі-Холлі відзначать 100-річчя від дня американської прем’єри «Щедрика» Миколи Леонтовича. Саме в цій легендарній залі у жовтні 1922 року з твором українського композитора тріумфувала Капела УНР на чолі з Олександром Кошицем. Цьогорічний концерт «Notes from Ukraine: 100 years of the Carol of the Bells («Нотатки з України: 100 років Колядки дзвонів») має на меті нагадати американцям, що їхню улюблену колядку створено в Україні. Про переплетення української й американської культур ми поговорили зі співорганізаторкою події, американською музикознавицею Лією Бетстоун, яка є також засновницею фестивалю сучасної української музики у Нью-Йорку. Спеціально для промоції ювілейного концерту Лія приїхала до Києва. Щойно після відбою повітряної тривоги ми зустрілись в одній столичній кав’ярні на вулиці Євгена Чикаленка. Робочою мовою була українська, що стало приємним бонусом зустрічі.