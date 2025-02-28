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Померла найстарша людина, якій вдалося пережити Голокост

Жінка народилася у 1912 році на території сучасної Польщі.

Померла найстарша людина, якій вдалося пережити Голокост
Роуз Джіроне у 111-річному віці
Фото: EPA/UPG

У Нью-Йорку померла 113-річна Роуз Джіроне (уроджена Роза Раубфогель) - найстарша відома людина, якій вдалося пережити Голокост у 30-40-х роках минулого століття. 

Як пише CNN, Роуз народилася у 1912 році на півдні Польщі, що тоді входила до складу Російської імперії. У ранньому віці переїхала до Німеччини, де одружилася з євреєм Юліусом Маннгаймом. Її чоловіка арештували та відвезли до концтабору Бухенвальд, коли Роуз була на 9-ому місяці вагітності. 

Народжену доньку назвали Реха - це ім'я було єдиним у нав'язаному гітлерівською партією списку дитячих єврейських імен, яке сподобалося Роуз.

Отримавши китайську візу, жінка змогла домогтися звільнення свого чоловіка з концтабору і вирушила з ним і донькою до Китаю - але родина потрапила в японську окупацію і змушена була жити в гетто. Після війни Роуз приїхала до Сполучених Штатів. 

В інтерв'ю зі співробітниками фонду Шоа, які збирають спогади євреїв про Голокост, Роуз говорила, що "не існує настільки поганої ситуації, з якої не можна було б отримати бодай щось хороше: після пережитого я більше нічого не боюся і здатна абсолютно на все". 

У світі нині налічується близько 245 тисяч людей, які пережили Голокост. 14 тисяч з них проживають саме у Нью-Йорку.    

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