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Трамп: “не можу повірити”, що назвав Зеленського диктатором

Раніше Трамп декілька разів назвав так Зеленського.

Трамп: “не можу повірити”, що назвав Зеленського диктатором
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп дав відповідь на питання журналіста ВВС, чи він досі вважає президента України Володимира Зеленського диктатором.

"Хіба це я сказав? Не можу повірити, що я міг це сказати. Наступне питання", - сказав Трамп.

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