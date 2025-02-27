Трамп: “не можу повірити”, що назвав Зеленського диктатором

Президент США Дональд Трамп дав відповідь на питання журналіста ВВС, чи він досі вважає президента України Володимира Зеленського диктатором.
"Хіба це я сказав? Не можу повірити, що я міг це сказати. Наступне питання", - сказав Трамп.
- Президент США Дональд Трамп обізвав Володимира Зеленського “диктатором без виборів” і повторив тезу російської пропаганди про необхідність виборів в Україні.
- Президент США Дональд Трамп, виступаючи на спонсорованому Саудівською Аравією інвестиційному форумі у Маямі, повторив свою заяву із соцмереж, що Володимир Зеленський є "диктатором".