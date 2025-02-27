Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
ГоловнаСвіт

Ірландія надасть Україні радари Giraffe

Володимир Зеленський та ірландський прем’єр також обговорили участі Ірландії в коаліції з розмінування.

Ірландія надасть Україні радари Giraffe
Комплекс РЛС PS-90 Giraffe
Фото: mil.in.ua

Україна отримає від Ірландії радари Giraffe.

Про це стало відомо після зустрічі Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном, йдеться на сайті глави держави.

Support LB.ua

Зеленський і Мартін обговорили гарантії безпеки й важливість єдності України, Європи та США на шляху до наближення миру.

Також ішлося про контроль неба, участь Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальній місії ЄС із підготовки українських військових. 

На зустрічі лідери обговорили будівництво укриттів в українських школах, підтримку реформи шкільного харчування й українську ініціативу щодо гарантування продовольчої безпеки в Сирії.

  • Радар Giraffe отримав свою назву від складної щогли, що при розгортанні дозволяє радару бачити прилеглі елементи місцевості, як-от дерева, збільшуючи ефективну дальність дії проти низькорівневих повітряних цілей. Перші системи були виготовлені у 1977 році.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies