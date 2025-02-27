Ірландія надасть Україні радари Giraffe

Володимир Зеленський та ірландський прем’єр також обговорили участі Ірландії в коаліції з розмінування.

Україна отримає від Ірландії радари Giraffe.

Про це стало відомо після зустрічі Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном, йдеться на сайті глави держави.

Зеленський і Мартін обговорили гарантії безпеки й важливість єдності України, Європи та США на шляху до наближення миру.

Також ішлося про контроль неба, участь Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальній місії ЄС із підготовки українських військових.

На зустрічі лідери обговорили будівництво укриттів в українських школах, підтримку реформи шкільного харчування й українську ініціативу щодо гарантування продовольчої безпеки в Сирії.