Ірландія надасть Україні радари Giraffe

Україна отримає від Ірландії радари Giraffe.
Про це стало відомо після зустрічі Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном, йдеться на сайті глави держави.
Зеленський і Мартін обговорили гарантії безпеки й важливість єдності України, Європи та США на шляху до наближення миру.
Також ішлося про контроль неба, участь Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальній місії ЄС із підготовки українських військових.
На зустрічі лідери обговорили будівництво укриттів в українських школах, підтримку реформи шкільного харчування й українську ініціативу щодо гарантування продовольчої безпеки в Сирії.
- Радар Giraffe отримав свою назву від складної щогли, що при розгортанні дозволяє радару бачити прилеглі елементи місцевості, як-от дерева, збільшуючи ефективну дальність дії проти низькорівневих повітряних цілей. Перші системи були виготовлені у 1977 році.