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Зеленський зустрівся з прем'єром Ірландії: переговори організували в аеропорту

Український президент дорогою до США зупинився в Ірландії, а на зворотньому шляху має зупинитися в Англії, де обговорить стан справ з Кіром Стармером та іншими союзниками. 

Зеленський зустрівся з прем'єром Ірландії: переговори організували в аеропорту
Міхал Мартин і Володимир Зеленський
Фото: скріншот кореспондентки RTE

Український президент Володимир Зеленський зустрівся в Дубліні з тішеком Ірландії Міхалем Мартіном, пишуть The Guardian та місцеві медіа. 

Зустріч відбувалася в аеропорту Шеннона. Зеленський подякував ірландцям за підтримку, яку вони надають українським громадянам, що знайшли там прихисток від війни. 

Перемовини лідерів відбуваються у VIP-кімнаті аеропорту. Зеленський зробив зупинку в Ірландії задля переговорів з її прем'єр-міністром дорогою до Вашингтона, де він вже завтра повинен зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом. 

Зеленський прагнув зустрітися з Трампом до того, як американський лідер проведе зустріч з російським главою Володимиром Путіним. Як відомо, після інавгурації Дональд Трамп першим говорив телефоном із Путіним, а вже після нього – зі Зеленським. 

Під час поїздки до Вашингтона Україна і США мають укласти угоду про спільний інвестиційний фонд стосовно корисних копалин. Документ від України підпише один з двох уповноважених урядовців. 

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