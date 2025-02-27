Зеленський зустрівся з прем'єром Ірландії: переговори організували в аеропорту

Український президент дорогою до США зупинився в Ірландії, а на зворотньому шляху має зупинитися в Англії, де обговорить стан справ з Кіром Стармером та іншими союзниками.

Український президент Володимир Зеленський зустрівся в Дубліні з тішеком Ірландії Міхалем Мартіном, пишуть The Guardian та місцеві медіа.

Зустріч відбувалася в аеропорту Шеннона. Зеленський подякував ірландцям за підтримку, яку вони надають українським громадянам, що знайшли там прихисток від війни.

⁦@MichealMartinTD⁩ meets Pres Zelensky ⁦@ShannonAirport⁩ he’s very happy to land & meet Taoiseach & thank him for his support & Irelands support for Ukrainian citizens here ⁦@rtenews⁩ pic.twitter.com/ITFDG1x7Lt — Cathy Halloran (@HalloranCathy) February 27, 2025

Перемовини лідерів відбуваються у VIP-кімнаті аеропорту. Зеленський зробив зупинку в Ірландії задля переговорів з її прем'єр-міністром дорогою до Вашингтона, де він вже завтра повинен зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом.

Зеленський прагнув зустрітися з Трампом до того, як американський лідер проведе зустріч з російським главою Володимиром Путіним. Як відомо, після інавгурації Дональд Трамп першим говорив телефоном із Путіним, а вже після нього – зі Зеленським.

Під час поїздки до Вашингтона Україна і США мають укласти угоду про спільний інвестиційний фонд стосовно корисних копалин. Документ від України підпише один з двох уповноважених урядовців.