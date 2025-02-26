Зеленський присвоїв парамедикині Ірині Цибух звання Герой України посмертно

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №144/2025 присвоїв звання Герой України парамедикині Ірині Цибух.

“Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Цибух Ірині Володимирівні - громадській діячці, керівниці екіпажу добровольчого батальйону "Госпітальєри" (посмертно)”, - йдеться у документі.

Уточнюється, що Ірині Цибух присвоєно звання за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку загинула парамедикиня, доброволиця батальйону “Госпітальєри” Ірина Цибух, позивний Чека.