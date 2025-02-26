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Зеленський присвоїв парамедикині Ірині Цибух звання Герой України посмертно

Ірина Цибух загинула 29 травня 2024 року.

Зеленський присвоїв парамедикині Ірині Цибух звання Герой України посмертно
Ірина Цибух

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №144/2025 присвоїв звання Герой України парамедикині Ірині Цибух.

“Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Цибух Ірині Володимирівні - громадській діячці, керівниці екіпажу добровольчого батальйону "Госпітальєри" (посмертно)”, - йдеться у документі.

Уточнюється, що Ірині Цибух присвоєно звання за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

  • До повномасштабного вторгнення Ірина була менеджеркою реформи Суспільного, також реалізовувала освітні проєкти у віддалених селах Донеччини й Луганщини. На початку вторгнення дівчина зайняла позицію старшої екіпажу в “Госпітальєрах”. 
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