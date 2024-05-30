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На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух

Ірина Цибух загинула на Харківському напрямку під час ротації.

На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
Фото: Суспільне

Вчора, 29 травня, під час ротації на Харківському напрямку загинула парамедикиня, доброволиця батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух, позивний Чека (01.06.1998 - 29.05.2024). Про це йдеться на сторінці батальйону у “Фейсбуці”. 

До повномасштабного вторгнення дівчина була менеджеркою реформи Суспільного, також реалізовувала освітні проєкти у віддалених селах Донеччини й Луганщини. На початку вторгнення дівчина зайняла позицію старшої екіпажу в «Госпітальєрах». 

Пізніше у батальйоні повідомлять про час та дату прощання з Іриною.

У березні на фронті загинула бойова медикиня Анастасія “Троя” Мар'янчук. Вона загинула під час евакуації поранених.

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