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ГУР підтвердило знищення ворожих катерів у Криму

Спецоперацію провели з використанням морських дронів Magura V5.

ГУР підтвердило знищення ворожих катерів у Криму
ГУР вдарило по ворожому флоту в Криму
Фото: скріншот

Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення двох ворожих катерів у Криму. Удару завдав спецпідрозділ “Group 13”. Військові вдарили українськими морськими дронами Magura V5. 

Успішна спецоперація стала можливою завдяки підтримці глобальної платформи United24, йдеться у повідомленні ГУР.  Ворог намагався знешкодити ударні морські дрони на підході до бухти Вузька – для цього росіяни 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8. 

Також вони хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати.  

"Утім нічого не завадило спецпризначенцям ГУР МО України успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери росії – за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 «Тунєц»", – повідомили захисники.

Лише з початку року спецпідрозділ “Group 13” за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже знищив російські: ракетний корабель "Івановєц", великий десантний корабель "Цезарь куніков", корвет "Сєрґєй котов", швидкісний патрульний катер "Манґуст". 

Magura V: що це за дрони

Magura V5 – розробка для Головного управління Міноборони України. Оснащений двома камерами, інфрачервоною оптикою, супутниковим модулем, який передає сигнали камер до пункту управління. 

Двигун дозволяє розвивати швидкість у 45 морських миль на годину. Крейсерська швидкість у 25 миль на годину забезпечує запас ходу на 250 миль. Боєголовка розміщена у носовій частині та важить 250 кілограмів. Бойова частина у дронах наступного покоління ще важча. Нова модифікація морського безпілотника також дозволяє розставляти міни на шляху ворожих кораблів та повертатись у порт базування. У створенні флоту українських ударних морських безпілотників значну роль відіграли Велика Британія та США. Результат цієї співпраці – вагомі втрати флоту терористичної Росії та витіснення агресора із західної частини Чорного моря.

Більше про морські безпілотники і роботу ГУР читайте в матеріалі «Ми можемо знищити весь Чорноморський флот? Так. І ми над цим працюємо».

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