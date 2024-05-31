Світовий банк: 29% українців живуть у бідності

З 2020 року за межею опинилися 1,8 мільйона наших співвітчизників.

Світовий банк оприлюднив звіт щодо соціально-економічного становища в Україні. За оцінкою фахівців, практично кожен третій наш свіввітчизник живе у бідності.

Як пише Reuters, населення нашої держави нині оцінюють у 32 мільйони людей. З них 29% відповідають критеріям бідності - це 9 мільйонів громадян. Порівняно з 2020 роком, ця цифра зросла на 1,8 мільйона.

За словами регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі, якби не постійна фінансова допомога від партнерів, Україна б мала на 3 мільйони більше громадян за межею бідності.

Станом на середину 2023 року, як стверджує звіт, кожен четвертий українець в той чи інший час мав замало грошей, щоб придбати їжу. Проте у другій половині року ситуація поліпшилася.

97% пенсійних виплат та 85% інших соціальних грошових переказів відбуваються вчасно.

Пан Банерджі відзначає зусилля української влади щодо втримання економіки на плаву під час війни: "Я ніколи не бачив, щоб уряд робив так багато, маючи так мало".