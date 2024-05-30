Внаслідок російського авіаудару на Херсонщині пошкоджена школа

У Херсонській області внаслідок чергового російського авіаудару пошкодження отримала школа.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“У навчальному закладі понівечено дах, вікна та фасад”, - написав Прокудін.
Він уточнив, що росіяни скинули близько 17:00 9 керованих авіабомб на три населених пункти Бериславського та Херсонського району.
Внаслідок атаки постраждалих серед цивільних немає, наслідки атаки встановлюються.
- Російські війська зранку 30 травня обстріляли селище Велетенське Білозерської громади Херсонської області. В результаті загинув чоловік.
- Російські військові атакуют Херсонщину регулярно з різних видів озброєння - ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ. Як повідомлялося, впродовж минулої доби на Херсонщині шестеро людей зазнали поранень.