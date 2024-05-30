Внаслідок російського авіаудару на Херсонщині пошкоджена школа

Росіяни скинули 9 керованих авіабомб на три населених пункти Херсонщини.

У Херсонській області внаслідок чергового російського авіаудару пошкодження отримала школа.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“У навчальному закладі понівечено дах, вікна та фасад”, - написав Прокудін.

Він уточнив, що росіяни скинули близько 17:00 9 керованих авіабомб на три населених пункти Бериславського та Херсонського району.

Внаслідок атаки постраждалих серед цивільних немає, наслідки атаки встановлюються.