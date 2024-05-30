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Внаслідок російського авіаудару на Херсонщині пошкоджена школа

Росіяни скинули 9 керованих авіабомб на три населених пункти Херсонщини.

Внаслідок російського авіаудару на Херсонщині пошкоджена школа
Внаслідок російського авіаудару на Херсонщині пошкоджена школа
Фото: Олександр Прокудін

У Херсонській області внаслідок чергового російського авіаудару пошкодження отримала школа. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“У навчальному закладі понівечено дах, вікна та фасад”, - написав Прокудін. 

Він уточнив, що росіяни скинули близько 17:00 9 керованих авіабомб на три населених пункти Бериславського та Херсонського району. 

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Внаслідок атаки постраждалих серед цивільних немає, наслідки атаки встановлюються.

  • Російські війська зранку 30 травня обстріляли селище Велетенське Білозерської громади Херсонської області. В результаті загинув чоловік.
  • Російські військові атакуют Херсонщину регулярно з різних видів озброєння - ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ. Як повідомлялося, впродовж минулої доби на Херсонщині шестеро людей зазнали поранень.
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