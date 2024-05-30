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Розвідка США оприлюднила звіт із доказами, що Росія обстрілювала Україну ракетами із КНДР

Американська сторона порівняла уламки ракет, знайдених в Україні, та зображення ворожих цілей у північнокорейських державних ЗМІ 2023 року.

Розвідка США оприлюднила звіт із доказами, що Росія обстрілювала Україну ракетами із КНДР
Ракети КНДР
Фото: EPA

Розвідувальне управління Пентагону оприлюднило звіт із доказами, що Росія використала балістичні ракети від КНДР обстрілів України, передає "Європейська правда".

Розвідка США порівняла зображення уламків ракет, які знайшли у Харкові після російських ударів 2 січня 2024 року, та зображення ворожих цілей у північнокорейських державних ЗМІ 2023 року.

"Уламки в Україні візуально відповідають ракетам на зображеннях з північнокорейських державних ЗМІ", – йдеться у звіті.

Аналітики виявили схожість у секціях переднього двигуна, кормового двигуна і кабельного лотка, а також кільцевих роз'ємів на фото уламків ракет у Харкові та ракет на заводі у Пхеньяні.

Звіт розвідки США
Фото: скриншот сторінки
Звіт розвідки США

Звіт розвідки США
Фото: скриншот сторінки
Звіт розвідки США

Звіт розвідки США
Фото: скриншот сторінки
Звіт розвідки США

  • Експерти ООН підтвердили, що Росія застосувала ракети з КНДР в Україні. Reuters отримала доступ до звіту спостерігачів з дотримання санкцій проти Північної Кореї, наданого комітету Ради безпеки ООН. Відповідно до документа на 32 сторінках, Росія порушила санкційний режим, придбавши та застосувавши у війні проти України зброю з КНДР.
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