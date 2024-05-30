Розвідка США оприлюднила звіт із доказами, що Росія обстрілювала Україну ракетами із КНДР

Американська сторона порівняла уламки ракет, знайдених в Україні, та зображення ворожих цілей у північнокорейських державних ЗМІ 2023 року.

Розвідувальне управління Пентагону оприлюднило звіт із доказами, що Росія використала балістичні ракети від КНДР обстрілів України, передає "Європейська правда".

Розвідка США порівняла зображення уламків ракет, які знайшли у Харкові після російських ударів 2 січня 2024 року, та зображення ворожих цілей у північнокорейських державних ЗМІ 2023 року.

"Уламки в Україні візуально відповідають ракетам на зображеннях з північнокорейських державних ЗМІ", – йдеться у звіті.

Аналітики виявили схожість у секціях переднього двигуна, кормового двигуна і кабельного лотка, а також кільцевих роз'ємів на фото уламків ракет у Харкові та ракет на заводі у Пхеньяні.

Фото: скриншот сторінки Звіт розвідки США

Фото: скриншот сторінки Звіт розвідки США

Фото: скриншот сторінки Звіт розвідки США