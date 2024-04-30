Експерти ООН підтвердили, що Росія застосувала ракети з КНДР в Україні

Інформаційна агенція Reuters повідомляє, що отримала доступ до звіту спостерігачів з дотримання санкцій проти Північної Кореї, наданого комітету Ради безпеки ООН. Відповідно до документа на 32 сторінках, Росія порушила санкційний режим, придбавши та застосувавши у війні проти України зброю з КНДР.
Експерти підтвердили, що ракета, якою окупанти 2 січня 2024 року вдарили по Харкову, була корейською - це балістична Hwasong-11. Не було знайдено жодних доказів, які б вказували на те, що цей засіб ураження було вироблено в Росії.
Моніторингова місія вказувала, що "не може незалежно визначити, звідки та ким була запущена ракета, проте інформація про траєкторію, надана українською владою, вказують на Російську Федерацію".
- КНДР перебуває під санкціями щодо продажу чи купівлі зброї з 2006 року, коли порушила заборону на ядерні випробування.
- Ракети Hwasong-11 вперше було публічно протестовано у КНДР у 2019 році.
- США звинувачують Росію у використанні зброї з Північної Кореї щонайменше у дев'яти випадках.
- Росія заблокувала роботу місії ООН, яка стежить за дотриманням санкцій проти КНДР.