Експерти ООН підтвердили, що Росія застосувала ракети з КНДР в Україні

Уламки засобу ураження, який окупанти використали для удару по Харкову на початку руку, ідентифікували як корейську зброю.

Інформаційна агенція Reuters повідомляє, що отримала доступ до звіту спостерігачів з дотримання санкцій проти Північної Кореї, наданого комітету Ради безпеки ООН. Відповідно до документа на 32 сторінках, Росія порушила санкційний режим, придбавши та застосувавши у війні проти України зброю з КНДР.

Експерти підтвердили, що ракета, якою окупанти 2 січня 2024 року вдарили по Харкову, була корейською - це балістична Hwasong-11. Не було знайдено жодних доказів, які б вказували на те, що цей засіб ураження було вироблено в Росії.

Моніторингова місія вказувала, що "не може незалежно визначити, звідки та ким була запущена ракета, проте інформація про траєкторію, надана українською владою, вказують на Російську Федерацію".