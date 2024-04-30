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Експерти ООН підтвердили, що Росія застосувала ракети з КНДР в Україні

Уламки засобу ураження, який окупанти використали для удару по Харкову на початку руку, ідентифікували як корейську зброю.

Експерти ООН підтвердили, що Росія застосувала ракети з КНДР в Україні
Ракети КНДР
Фото: EPA

Інформаційна агенція Reuters повідомляє, що отримала доступ до звіту спостерігачів з дотримання санкцій проти Північної Кореї, наданого комітету Ради безпеки ООН. Відповідно до документа на 32 сторінках, Росія порушила санкційний режим, придбавши та застосувавши у війні проти України зброю з КНДР.

Експерти підтвердили, що ракета, якою окупанти 2 січня 2024 року вдарили по Харкову, була корейською - це балістична Hwasong-11. Не було знайдено жодних доказів, які б вказували на те, що цей засіб ураження було вироблено в Росії. 

Моніторингова місія вказувала, що "не може незалежно визначити, звідки та ким була запущена ракета, проте інформація про траєкторію, надана українською владою, вказують на Російську Федерацію".

  • КНДР перебуває під санкціями щодо продажу чи купівлі зброї з 2006 року, коли порушила заборону на ядерні випробування.
  • Ракети Hwasong-11 вперше було публічно протестовано у КНДР у 2019 році.  
  • США звинувачують Росію у використанні зброї з Північної Кореї щонайменше у дев'яти випадках.
  • Росія заблокувала роботу місії ООН, яка стежить за дотриманням санкцій проти КНДР.
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