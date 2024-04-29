Росіяни навмисно глушать зв'язок та навігацію у тимчасово окупованому Криму

Місцеві мешканці кажуть, що у Сімферополі навігація взагалі не працює.

Жителі тимчасово окупованого росіянами Криму повідомляють, що загарбники навмисно глушать зв'язок та навігацію на півострові.

Про це повідомила пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

“Місцеві мешканці попереджають про критичні проблеми з мобільним зв'язком та GPS-навігацією в Сімферополі, Севастополі та інших населених пунктах Криму”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Сімферополі навігація взагалі не працює, а в Севастополі сигнал регулярно глушиться цілодобово.