Сили оборони відійшли від Бердичів, Очеретиного та Новомихайлівки для збереження особового складу, – ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони відійшли від населених пунктів Бердичі, Семенівка та Новомихайлівка на більш підготовлені та захищені позиції, щоб уберегти особовий склад.

Про це повідомив речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин в ефірі "Громадського радіо".

За його словами, захищати ці населені пункти більше не вдавалося можливим тому Сили оборони відійшли на більш підготовлені та захищені позиції.

"Тримати там весь особовий склад було загрозливим для життя військових. Підрозділи Сил оборони відійшли на більш підготовлені та захищені позиції, з метою в майбутньому повернути ті позиції, які поки що захопила російська армія", – сказав він.

Волошин додав, що наразі ситуація на цьому напрямку вкрай динамічна. Деякі населені пункти "переходять із рук до рук" за добу. За його словами, росіянам вдалося прорватися й закріпитися в частині селища Очеретине.

"Частина, де розташовується противник, повністю перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога з цієї частини, тривають важкі бої, але ситуація під контролем підрозділів ЗСУ. Хочу наголосити, що, аби наростити свій тактичний успіх в районі Очеретиного і прорвати нашу оборону, ворог задіяв на цьому напрямку чотири бригади ЗС РФ", – зазначає він.

Сили оборони намагаються стабілізувати обстановку, зокрема, на Авдіївському напрямку, та повернути контроль над Очеретиним.

"З цією метою керівництво прийняло рішення ввести додаткові сили та засоби з резерву", – розповідає речник ОСУВ "Хортиця".